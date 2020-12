Scheuerfeld

Man muss die Leute aus dem Haus locken, sagte sich der Karnevalsverein Scheuerfeld. Und: Die Leute wollen auch aus dem Haus gehen, stellte er am Samstagabend zufrieden fest. Der Verein hatte zu einem Open-Air-Konzert auf dem Gelände der Firma FBI-Services in der Industriestraße eingeladen. Das Unternehmen hatte dem Verein das Areal kostenlos zur Verfügung gestellt, bedankt sich Lars Rassel, Organisator der Veranstaltung. Ein Dank geht auch an die Unterstützung aus der Nachbarschaft. Mit der Formation UnArt hatten die Scheuerfelder Karnevalisten eine Band aus Siegen engagiert.