Alsdorf

„Geht es euch gut?“, will Sänger Dieter Schmidt vom Publikum wissen, und er gibt gleich im Stile von Marius Müller-Westernhagen die Antwort: „Es geht mir gut.“ Westernhagen, die Stones und viele andere Größen aus Rock und Pop präsentierten Dieter Schmidt und seine Band zum Auftakt der Biergartenkonzertreihe im Haus Hellertal in Alsdorf. Jeden Freitagabend um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) lädt Gastwirt Willi Himmrich ein zu Open-Air-Musik auf der Bühne im Garten hinter der Gastwirtschaft. Auftakt war am vergangenen Freitag, den Schlussakkord setzt ein „Best off“-Überraschungskonzert am 28. August.