Alsdorf

Endlich Livemusik, endlich wieder Konzerte im Oberkreis: Das Haus Hellertal in Alsdorf lädt im Juli und August zu Biergartenkonzerten ein. Der Eintritt ist frei, das Publikum wird um einen Obolus für die Künstler gebeten. „Wir lassen einen Hut herumgehen“, sagt Wirt Willi Himmrich. Zum Auftakt der kleinen Veranstaltungsreihe steht am Freitag, 10. Juli, 19 Uhr, die Band Reflection auf der Bühne hinter der Gaststätte. 200 Zuschauer können eingelassen werden. Es gibt ausschließlich Sitzplätze, am Platz braucht keine Maske getragen zu werden. Das Haus Helletal empfiehlt, vorab zu reservieren. Einlass ist jeweils um 18 Uhr.