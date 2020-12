Kreis Altenkirchen

Wer an einem ganz gewöhnlichen Dienstag die Tür zur Hauptstelle der Kreismusikschule in der Altenkirchener Hochstraße öffnet, der wird normalerweise von einem Mix aus höchst unterschiedlichen Klängen empfangen. Vom Keller bis zum Dach zupft, trommelt, bläst oder singt es. Abgerundet wird das Ganze vom Plaudern und Lachen kleiner und großer Menschen und vom unermüdlichen Getrappel auf der historischen Holztreppe. An diesem Dienstag jedoch ist es ganz still. Corona-still. Aber halt, im ersten Stock, da tut sich was.