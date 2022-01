Plus

Wenn man mal mit Ernst-Helmut Stühn in seinem alten Pinzgauer-Geländewagen an den steilen Hängen hinter Niederdreisbach über matschige Waldwege geruckelt und gebuckelt ist, wenn man erlebt, wie das Allradfahrzeug mit seiner spartanischen Technik und dem rauen Charme eines Army-Jeeps jede noch so enge Biegung, jeden verschlammten Anstieg hinaufknattert – dann kann man die Faszination verstehen, die der örtliche Haubergsvorsteher seit Jahrzehnten für die historischen Fahrzeuge aus Österreich hegt.