Endlich wieder „Wiesn“-Stimmung im AK-Land: Von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Oktober, wird in Oberwambach bei Getränkehändler Michael „Muli“ Müller Oktoberfest gefeiert. Nachdem klar war, dass das beliebte Oktoberfest in der Neiterser Wiedhalle wie bereits 2020 auch in diesem Jahr ausfallen muss, hat der „freundliche Bierlieferant“ nicht lang gezögert.