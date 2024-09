Plus Daaden

Ohne Investor droht das Aus für Baumgarten: Weiterer Daadener Automobilzulieferer in Schieflage

i Der Automobilzulieferer Baumgarten steht vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Archiv Markus Döring/Markus Döring

Die schlechten Nachrichten in der Autobranche reißen nicht ab, bundesweit wie auch in der Region. Nachdem der Zulieferer Mubea auch für sein Daadener Werk. Nun bestätigt der nächste Automobilzulieferer in Daaden, dass er in Schieflage geraten ist. Im Fall von Baumgarten trifft es ein Traditionsunternehmen.