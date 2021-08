Ohne Anmeldung: Impfzentrum Wissen bietet Impftag für Familien an

Das Impfzentrum in Wissen bietet am kommenden Samstag, 28. August, einen Familienimpftag an, um Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von zwölf Jahren, ihren Eltern und Verwandten eine unkomplizierte Möglichkeit zum Impfen zu geben. Darauf weist die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Ohne Anmeldung werden Impfungen an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr durchgeführt. Die jeweiligen Zweitimpfungen finden in der Woche vom 20. bis zum 23. September statt. „Mit dem Familienimpftag erweitern wir bewusst nochmals das Angebot des Impfzentrums kurz vor dem Schulstart für alle, die sich erst jetzt für eine Impfung entscheiden. Es muss sich niemand registrieren oder telefonisch anmelden, man kann einfach vorbeikommen. Ich kann dazu nur ermuntern. Jede Impfung zählt“, sagt Landrat Peter Enders.

Impfungen ohne Anmeldungen im Impfzentrum (im Gebäude der Westerwaldbank in der Rathausstraße 56 in Wissen) sind ebenfalls weiterhin montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 14.45 Uhr möglich. Ein Ausweis ist notwendig.

Bei der Impfung von Jugendlichen sind das Einverständnis des Impflings sowie die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person, die der Impfung – aus Dokumentationsgründen – schriftlich zustimmt und versichert, dass sie hierzu von etwaigen Mitsorgeberechtigten entsprechend ermächtigt ist, nötig.

Heute und am Freitag macht auch der Impfbus des Landes im AK-Land Station. Auch hier kann man sich ohne Anmeldung impfen lassen. Die Angebote im Überblick: