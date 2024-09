Plus Kreis Altenkirchen Offener Brief zur medizinischen Versorgung im AK-Land: Kreisärzteschaft warnt vor Aus für Krankenhaus Kirchen Von red/ddp i Nach der Schließung des Altenkirchener Krankenhauses nimmt die Kreisärzteschaft den Kirchener Standort in den Fokus. Die Sorge um die Zukunft ist groß. Foto: Daniel-D. Pirker Deutlich prangert die Kreisärzteschaft in einem offenen Brief die Entwicklungen rund um die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen an. Obmann Erik Becker drückt darin wenige Tage vor dem Besuch des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Clemens Hoch (SPD) im Altenkirchener Kreistag insbesondere die große Sorge um die Zukunft des Kirchener Krankenhauses aus. Lesezeit: 2 Minuten

Das Altenkirchener Krankenhaus existiert in der gewohnten Form nicht mehr. Die Kreisärzteschaft rückt nun den Fokus auf Fehler in der Kommunikationspolitik des DRK und drückt große Sorge um die Zukunft des Kirchener Standorts aus. Fest macht macht Obmann Erik Becker dies in einem offenen Brief an dem Vorgehen rund um ...