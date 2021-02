Offener Brief an Ministerin Bätzing-Lichtenthäler: Kritik aus dem Krankenhaus Altenkirchen an Impfvorgaben

In einem offenen Brief an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat der Betriebsrat des DRK-Krankenhauses am Standort Altenkirchen Bedenken dagegen geäußert, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen den Impfstoff von Astrazeneca erhalten sollen. In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, wird der Grad der Wirksamkeit des Vektorimpfstoffs im Vergleich zu den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna angezweifelt. Die SPD-Politikerin wird aufgefordert, sich für die größtmögliche Sicherheit der Beschäftigten im Gesundheitswesen einzusetzen.