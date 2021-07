Zu viele Busse, die leer durch den Ort fahren, zu enge Straßen für die großen Busse und auch eine zu lange Fahrzeit, um zum Beispiel von Wallmenroth nach Betzdorf zu gelangen. Denn die ÖPNV-Linien führen über Bruche oder auch Scheuerfeld. Da dauert es schon einmal, bis man in Betzdorf angelangt ist. So beschäftigt sich in Wallmenroth seit langer Zeit ein Arbeitskreis aus fünf Ratsmitgliedern mit der Situation des ÖPNV im Ort und arbeitet an einer Idee.