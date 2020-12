Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 22:01 Uhr

Hilgenroth

Ölunfall in Hilgenroth: Feuerwehr musste Tausende Liter umpumpen

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Altenkirchen gegen 18.30 Uhr von der Leitstelle Montabaur alarmiert: Aus einem Tank in der Blumenstraße in Hilgenroth drohten insgesamt 3000 Liter Heizöl zu entweichen. Etwa 500 Liter waren beim Eintreffen der Wehr bereits ausgelaufen, wie Björn Stürz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, gegenüber der RZ erläuterte. Unter Sicherstellung des Brandschutzes pumpte die Feuerwehr das Öl in einen von der Firma Buchen aus Altenkirchen angelieferten Tankwagen.