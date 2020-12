Ölsen

Der üblicherweise in vielen Dörfern praktizierte gemeinschaftliche Frühjahrsputz in Grünanlagen und an Wanderwegen ist dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht möglich. In Ölsen wird der Gemeinsinn dadurch aber nicht geschmälert, und wer ihn tatkräftig unter Beweis stellt, erhält eine dieser Tage fast als „Luxusartikel“ gehandelte Belohnung – eine Rolle Toilettenpapier, vierlagig. Unter dem Motto „Unsere Sitzbänke brauchen neue Farbe“ erhalten Ruhebänke in und um den Ort einen neuen Anstrich.