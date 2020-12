Öffnet das Naturfreibad Schinderweiher Mudersbach?

Mudersbach

Ob und wann das Naturfreibad Schinderweiher in diesem Sommer öffnen wird, ist offen. Auf eine entsprechende Anfrage der Wählergruppe Stötzel in der Sitzung des Ortsgemeinderates Mudersbach antwortete Bürgermeister Maik Köhler: „Die Latte liegt sehr hoch. Ich kann noch keine Antwort geben. Wir müssen sehen, wie es sich realisieren lässt.“ Am Freitag traf sich Köhler mit Vertretern der zuständigen Behörden, den Beigeordneten und den Fraktionsvorsitzenden zu einem Ortstermin, um die Lage zu sondieren. Nur so viel sagte der Bürgermeister in der Sitzung in der Giebelwaldhalle zu dem Thema Öffnung des Naturfreibades: Wenn überhaupt, dann mit einer weitaus geringeren Besucherzahl als üblich.