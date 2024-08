Obernau: Zwei Verletzte bei Brand in ehemaligem Hotel

Zu einem Brand in dem ehemaligen Hotel Zum Wiedbachtal in Obernau/Neitersen wurde die Feuerwehr gestern Nachmittag um 15.47 alarmiert. Wie Wehrleiter Björn Stürz berichtet, waren Einsatzkräfte der Wehren aus Altenkirchen (mit Drehleiter), Flammersfeld und Neitersen am Ort.

Brand in ehemaligem Hotel in Obernau

Brand in ehemaligem Hotel in Obernau Foto: Sonja Roos

Zu den etwa 65 Wehrleuten kamen noch Kräfte vom DRK und der Polizei sowie des Ordnungsamtes. Die Brandbekämpfung wurde in zwei Abschnitte eingeteilt, um in dem verwinkelten Gebäude schneller agieren zu können. Auslöser für den Brand war vermutlich eine tragbare Powerbank, also eine Art Akku. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle. Von den 22 in dem Gebäude gemeldeten Bewohnern wurden zwei Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Den übrigen Bewohnern wurde geraten, sich bis auf Weiteres eine andere Bleibe zu suchen. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde, die an dem Hotel entlangführende B 256 blieb für den Verkehr frei.