Oberhonnefeld-Gierend

Oberhonnefeld-Gierend: Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle

Ein bewaffneter Täter hat am Freitag gegen 22 Uhr die Tankstelle Bell-Oil in Oberhonnefeld-Gierend überfallen. Kurz nach Ladenschluss bedrohte der Mann die Angestellten mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten und flüchtete fußläufig in Richtung Willroth.