Plus Obererbach Obererbacher Kunst- und Gartentage: Neugierige Besucher willkommen Von Emily Roos i Durch den Garten von Ute Radar fließt ein Bach. Foto: Emily Roos Zum bereits dritten Mal lockten die Obererbacher Kunst- und Gartentage die Besucher in das kleine Dorf. Fast 500 Besucher konnte das Fest in den zwei Tagen verbuchen, das Fest wurde also sehr gut angenommen. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Besucher sind geflasht, dass das in so einem kleinen Dorf möglich ist“, freut sich Organisatorin Uta Räder, die das Event gemeinsam mit Martin Heinemann nun zum dritten Mal ehrenamtlich auf die Beine gestellt hat. Auch dass das Angebot so kompakt in einem Ort zu finden ist, wird von den ...