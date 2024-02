Plus Betzdorf/Gebhardshain Nur noch ein Rathausstandort in Betzdorf? SPD fordert Konzentration der Verwaltung Ein Rathaus in Elkenroth – mit diesem Vorschlag war dem Ortsbürgermeister Peter Schwan (FWG) der Applaus sicher auf der jüngsten Karnevalssitzung in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“. Natürlich war die Idee eher humorvoll gemeint, allerdings hat sie einen ernsten Hintergrund. Von Daniel-D. Pirker

Die SPD pocht im Verbandsgemeinderat schon seit Längerem auf eine Konzentration des Verwaltungsstandorts in Betzdorf. Auf der kommenden VG-Ratssitzung am Donnerstag steht nun ein Antrag der Sozialdemokraten auf der Tagesordnung, der das Vorantreiben des Vorhabens fordert. In Gebhardshain soll ein Bürgerbüro bleiben, Räumlichkeiten für den Polizeibezirksdienst und gegebenenfalls eine Touristinformation. „Ein ...