Plus Betzdorf Nur noch ein Rathaus in Betzdorf? SPD-Antrag im Gegenwind Von Daniel-D. Pirker i Die Büros im Gebhardshainer Rathaus sind nach Angaben der Verwaltung nahezu komplett belegt. Foto: Daniel-D. Pirker Lesezeit: 3 Minuten Soll es künftig nur noch einen Verwaltungssitz in der VG Betzdorf-Gebhardshain geben? Genau das hatte die SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des VG-Rates gefordert. Der Bürgermeister solle im Sinne des Fusionsvertrags zwischen den beiden Alt-Verbandsgemeinden eine Konzentration auf das Rathaus Betzdorf vorantreiben. Doch Zustimmung sieht anders aus.

Nach SPD-Wunsch sollen in Gebhardshain zumindest ein Bürgerbüro und eine Tourist-Info verbleiben. Die Genossen haben außerdem ein Bürgerbüro in Elkenroth zur Debatte gestellt Nach der Diskussion zogen die Sozialdemokraten allerdings den Antrag zurück. Die Begründung des stellvertretenden Fraktionssprechers, Bernd Becker, die er im Nachgang in einem Statement an unsere Zeitung konkretisierte: ...