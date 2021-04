Ab 2. Mai wird das Impfzentrum in Wissen auch sonntags seine Tore öffnen. Das erklärt Landrat Peter Enders im Interview mit unserer Zeitung. Die Kritik, der Impfprozess im Kreis Altenkirchen laufe zu schleppend, lässt er nicht gelten. „Es wird verimpft, was an Impfstoff kommt“, betont er. Das Interview im Wortlaut: