Nun auch im Bürgerhaus: Weiteres Testzentrum in Daaden startet

Stadtbürgermeister Walter Strunk hatte den Kontakt zum Landesamt für Jugend und Soziales hergestellt, sodass die erforderlichen Testmaterialien kurzfristig vom DRK-Ortsverein abgeholt werden konnten, um den Starttermin zu sichern. Außerdem stellt die Stadt das Bürgerhaus für Tests zur Verfügung. „Dieser zentrale Ort mit zahlreichen Parkmöglichkeiten im Daadener Stadtzentrum ist für flächendeckende Testungen bestens geeignet“, so Strunk.

Der Vorsitzende des DRK Daaden, Gerhard Holz, ist erfreut, dass ein motiviertes Team kurzfristig an diesem Samstag mit den kostenlosen Tests im Bürgerhaus beginnen kann. Am Osterwochenende finden am Karsamstag, 3. April, und am Ostermontag, 5. April, jeweils von 17 bis 20 Uhr außerplanmäßige Checks statt. Im zweiten Daadener Corona-Testzentrum kann man sich dienstags, donnerstags und sonntags von 17 bis 20 Uhr testen lassen. Nach Absprache können auch außerhalb der Öffnungszeiten Testungen durchgeführt werden. Diese müssen jedoch vorab per WhatsApp-Nachricht (Tel. 02743/4385) abgestimmt werden.

Generell ist eine Anmeldung zu den Tests nicht erforderlich, lediglich der Personalausweis muss mitgebracht werden. Das Tragen von medizinischen Schutzmasken bzw. FFP2-Masken ist jedoch Voraussetzung für den Besuch der Testzentren.

Die Öffnungszeiten der Daadener Corona-Testzentren Dr. Strüder/Lindenbeck sowie des DRK-Ortsvereins Daaden können auch am Praxiseingang beziehungsweise am Bürgerhaus sowie auf der Facebook-Seite der DRK-Bereitschaft Daaden eingesehen werden.