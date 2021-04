Nun doch. Die Stadt Betzdorf wird wohl die Kita „Haus Nazareth“ in Bruche übernehmen. Nach vielen Gesprächen, so gestern Nachmittag Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, „lässt sich ein Erwerb durch die Stadt nicht mehr vermeiden“.