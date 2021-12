Die Wirtschaftsförderung in Kirchen hat ein Problem: Die in der Verbandsgemeinde ansässigen Unternehmen fühlen sich hier pudelwohl, wollen nicht abwandern – viele möchten sich sogar vergrößern. Auch würden sich gern weitere Firmen von außerhalb in der VG ansiedeln. Etliche Anfragen liegen auf dem Schreibtisch von Bauamtsleiter Tim Kraft, der auch Chef der Wirtschaftsförderung ist. Das Problem: Es gibt keine Gewerbeflächen mehr in der VG.