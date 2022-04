Es ging um alles andere als um „Peanuts“ in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses. Denn das Gremium hat den Auftrag für die Abdichtung der ehemaligen Mülldeponie in Nauroth auf den Weg gebracht – in der Summe knapp 14 Millionen Euro. Um ein Haar wäre der Ausschuss aber gar nicht beschlussfähig gewesen – denn die Mitglieder der CDU blieben der Sitzung im Kreishaus einfach fern – und das unentschuldigt.