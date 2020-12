Betzdorf/Gebhardshain

„Was derzeit in Sachen Trinkwasser hier abläuft, das habe ich in meinen 41 Berufsjahren noch nicht erlebt“, sagt Jürgen Arndt, Leiter der Werke der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Vor allem um die Versorgung der Bürger mit Trinkwasser in der ehemaligen Verbandsgemeinde Gebhardshain sorgt er sich. Der Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Betzdorf sei an die Kreiswasserversorgung angeschlossen. Da gebe es aktuell keine Probleme. Aber auch in dem Bereich sei Wasser sparen angesagt.