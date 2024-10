Plus Kreis Altenkirchen

Notfallversorgung im AK-Land: VdK sieht sich von Landrat falsch verstanden

i Das Krankenhaus in Altenkirchen macht dicht. Für die Menschen und Institutionen in der Region ist das ein herber Rückschlag. Foto: Markus Eschenauer

In der verbalen Auseinandersetzung zwischen dem VdK im Kreis Altenkirchen und Landrat Peter Enders um die Notfallversorgung in der Region hat sich der Sozialverband jetzt um eine Klarstellung bemüht. In einem Schreiben an Enders, das unserer Zeitung vorliegt, bedauert der VdK, falls ein Absatz in einem Schreiben vom 12. September zu Missverständnissen geführt habe.