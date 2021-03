Noch CDU-Landtagsabgeordnete blickt zurück: Gescheiterte Kandidatur ist für Jessica Weller hinter dem Pflug

Jessica Weller (CDU) aus Gebhardshain sitzt aktuell noch für den Wahlkreis 2 im Landtag in Mainz. Wenn auch am Sonntag gewählt wurde, so tritt der neue Landtag erst am 18. Mai zusammen. Weller ist dann nicht mehr dabei. Erst im September 2019 rückte sie für Peter Enders, der das Amt des Landrats im Kreis antrat, in den Landtag nach. Als es dann um die Aufstellung der CDU-Kandidaten für die Landtagswahl 2021 ging, da konnte sich Weller im Wahlkreis 2 nicht gegen Matthias Reuber durchsetzen. Wie erlebte die Gebhardshainerin nun den Sonntagabend, den Tag der Landtagswahl. Frustriert, zornig, enttäuscht?