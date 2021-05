Nistkästen für den Herdorfer Wald: Kleine Leichtathleten zeigen Einsatz

Ein gemeinsames Training auf dem Sportplatz war in den vergangenen Monaten leider nicht möglich, dennoch verbrachten viele Familien aktiv ihre Freizeit in den Wäldern. So auch Nelia Schlosser. Dabei fiel ihr auf, dass im Herdorfer Wald viele Nistkästen aufgrund der Baumfällarbeiten kaputtgegangen oder verschwunden sind. Diese Tatsache berichtete sie ihren Übungsleitern bei der DJK Herdorf, und es wurde gemeinsam überlegt, was man tun könnte. So entstand die Idee eines Spendenlaufs für den Herdorfer Wald.