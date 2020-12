Niederfischbach/Harbach

Dass dieses Jahr so gar keine Weihnachtsstimmung aufkommen will, damit wollte sich Frank Schuster aus Niederfischbach nicht abfinden. Gemeinsam mit Phillip Skworzow mobilisierte er deshalb Freunde und Bekannte zu einer Lichterfahrt mit Traktoren von Niederfischbach nach Hinhausen und Harbach. Nach nur einer Woche Planung standen mehr als 25 Fahrzeuge bereit. Darunter auch ein Lkw und ein mit einer Schneemaschine beladener Abschlepper. Bei der stimmungsvollen Fahrt am Samstagabend ließen sich allein an einem Fahrzeug bis zu 15 Lichterketten abzählen.