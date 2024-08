Plus Niederfischbach

Niederfischbacher Kirmes voller Erfolg: Auch Regen schreckt die Besucher nicht ab

i Die Rockcoverband Elevation sorgte erneut für ein mitreißendes Konzerterlebnis am Kirmes-Montag, der wie auch die anderen Veranstaltungstage zahlreiche Besucher nach Niederfischbach zog. Foto: Daniel-D. Pirker

Die größte Straßenkirmes im Kreis Altenkirchen hat trotz so teils widriger Wetterbedingungen erneut viele Besucher angezogen. Am Montag war kaum ein Fortkommen im Gedränge, das bis in die Abendstunden anhielt. Das Konzert der Rockcoverband Elevantion sorgte für einen stimmungsvollen musikalischen Abschluss, bevor am Dienstag die Veranstaltung traditionell mit dem Verbrennen des „Kirmesmännsch“ endete.