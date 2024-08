Plus Niederfischbach Niederfischbach wird zum Besuchermagneten: Kirmes begeistert mit Neuerungen und Tradition Von Gaby Wertebach i Nach der offiziellen Eröffnung wartet viel Nervenkitzel auf die Besucher, etwa auf dem neuen Fahrgeschäft Rocket. Foto: Gaby Wertebach Die Vorboten hätten nicht besser sein können für den Verlauf der 464. Auflage der größten Straßenkirmes im Kreis Altenkirchen. Den Besuchern wird bis Dienstag wieder einiges geboten: spannende Fahrgeschäfte, viel Geselligkeit und stimmungsvolle Konzerte. Dabei erwartet die Gäste auch die ein oder andere spannende Neuerung. Gleichzeitig wird die Tradition hochgehalten. Lesezeit: 4 Minuten

Schon die Eröffnung der Niederfischbacher Kirmes sorgte am Samstag für jede Menge Besucher. Das Wetter spielte zudem mit, es blieb trocken. Und der offizielle Fassanstich gelang Ortsbürgermeister Dominik Schuh gleich mit dem ersten Schlag, was bekanntermaßen nicht immer der Fall war. „Ich freue mich, dass bei der Eröffnung so viele ...