Mit Claudia Bommer hat das Seniorenzentrum Haus Mutter Teresa in Niederfischbach laut einer Pressemeldung ab April eine neue Heimleiterin. Die gebürtige Föschberin arbeitet seit 2003 in der Einrichtung und war seit 2016 Pflegedienstleiterin. Ihre berufliche Laufbahn startete Bommer, die verheiratet ist und einen Sohn hat, im Krankenhaus Kirchen in der Krankenpflege.