Niederfischbach: Markierungsteam für die Wanderwege sucht Verstärkung

Niederfischbach

Die Wanderwege rund um Niederfischbach werden schon seit vielen Jahren durch die Wanderfreunde Niederfischbach mit sehr viel Herzblut gepflegt und betreut. Als bekannteste Route sticht dabei der dortige Grubenwanderweg heraus, denn der Grubenbau spielte in der Zeit von 1730 bis 1920 auch in Niederfischbach eine wichtige Rolle. Mit der Schließung der Grube „Vereinigte Wilhelmine“ im Jahre 1920 endete diese Zeit. Eine Vielzahl an Informationstafeln gibt während der Wanderung einen Einblick in die Vergangenheit. Aktuell laufen seitens der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeinde Kirchen konkrete Planungen, diesen Themenwanderweg unter dem Dach des Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus als Georoute touristisch aufzuwerten. Das übrige, örtliche Wanderangebot wird durch vier Strecken von 7 bis 13 Kilometern Länge ergänzt. Ausgangspunkte sind dabei Hahnseifen, Rothenberg, Betzelseifen und Wüstseifen. Weil alle Wege in Kürze generalüberholt sowie teilweise geändert werden sollen, würde sich das ehrenamtliche Wanderteam in Niederfischbach über personelle Verstärkung sehr freuen. Die Betreuung bezieht sich auf die Kontrolle der bestehenden Wanderwege, deren Markierung und Begehbarkeit.