Niederfischbach

Wenn ein Kind über Mittag in der Kita bleibt, soll es dort auch Mittagsessen bekommen – der Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung und Bildung am Stück plus Verpflegung ist in Rheinland-Pfalz ein Kernelement des Kita-Zukunftsgesetzes. Das ist aber nicht in allen Kitas gegeben: Auch nicht in der kommunalen Kita „Sonnenschein“ in Niederfischbach. Der Föschber Ortsgemeinderat plant daher, in Mainz zum Jahr 2022 Fördergelder zu beantragen, die das Land für den Umbau solcher Kitas bereitstellt.