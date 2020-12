Niederfischbach

Es tut sich was in Niederfischbach. Da bieten der Ortsgemeinderat unter Bürgermeister Dominik Schuh, die örtliche Aktionsgemeinschaft und auch einzelne Geschäftsleute dem allgemein seit Jahren grassierenden Ladensterben entschlossen Paroli. Daniela Leis, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, bringt es so auf den Punkt: „Man muss den Leuten hier klar machen, dass nicht Amazon und andere Internet-Anbieter die Gewerbesteuer in den Ort bringen, sondern die Geschäfte hier. Auch Kleinanzeigen für Broschüren von Vereinen oder Werbung für Sport und Feste machen nicht Amazon und Co., sondern die Geschäfte im Ort. Wer also hier einkauft, tut immer auch etwas für die Zukunft von Niederfischbach.“