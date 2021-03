Niederfischbach: Ein Schaufenster fürs Karibu-Tierheim

Leer stehende Geschäfte sind eine unschöne Sache, dachte sich Christof Schlechtriemen, einer der beiden Inhaber des Optikgeschäfts Alfes in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach. Und weil er auch noch ein Herz für Tiere hat, bot er seinem guten Freund Thorsten Feldmann aus Alsdorf an, das Schaufenster neben Alfes, wo sich bis zum Frühjahr 2020 ein Angler-Shop befand, mit neuem Leben zu erfüllen: Feldmann ist Mitglied des „Tierschutzvereins Karibu – Hoffnung für Tiere“ in Hamm, für den er im Unterkreis aktiv ist. Seit Jahren schon organisiert er Flohmärkte in der Region, deren Einnahmen eins zu eins an das Karibu-Tierheim in Hamm gehen. „Wegen Corona“, erklärt der 49-Jährige, „ist das mit den Flohmärkten nicht ganz so leicht. Deswegen kann man unsere Schnäppchen jetzt hier im Schaufenster entdecken.“ Dazu gehören gut erhaltene Haushalts-, Geschenk- und Elektroartikel und oft sogar Neuware; auf Anfrage sind noch viel mehr Artikel erhältlich als im Schaufenster zu sehen sind. Textilien und Kinderspielzeug hingegen werden nicht angeboten. Feldmann betont, dass er sich jedes Stück genau anschaut, bevor es in die Auslage kommt: „Die Sachen, die wir verkaufen, müssen gut in Schuss sein und tadellos funktionieren.“