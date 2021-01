Niederfischbach

Die Föschber Jecken gehen in die Corona-Session. Erst voriges Jahr hat es sich der neu gegründete Verein zur Aufgabe gemacht, den Niederfischbachern den Karneval nahe zu bringen. Davon wird sie auch die Pandemie nicht abhalten. Alles. was den Karneval ausmacht, wurde kurzerhand in einen Karton gepackt. „Die After-Zug-Party fällt dieses Jahr aus, deshalb bringen euch die Föschber Jecken den Karneval nach Haus“ lautet das Motto des Karneval@Home-Pakets.