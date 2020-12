Niederfischbach

So ist das mit den Straßen: Sind sie kaputt und voller Schlaglöcher, fährt man langsam; sind sie frisch ausgebaut, geben die Autofahrer Gas. So auch in Niederfischbach, wo man viele Jahre für den Ausbau der desolaten Ortsdurchfahrt (Konrad-Adenauer-Straße, K 93) gekämpft und es schließlich erreicht hat, dass sie neu gemacht wird. Ein gutes Stück ist bereits fertig, bis etwa in Höhe alte Schule. Doch schon wird hier (zu) schnell gefahren. Im Ortsgemeinderat diskutierte man am Montag, wie man die Schnellfahrerei im Bereich des Netto-Markts frühzeitig in den Griff kriegen könnte.