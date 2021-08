Neuser-Hallen sorgen für Frust: Brachbacher Bauausschuss muss einen vorzeitigen Abriss wieder beerdigen

Vor Beginn des geplanten Neubaus eines Gemeindezentrums in Brachbach sollen am Zechenwaldplatz bekanntlich die ehemaligen Neuser-Werkhallen abgebrochen werden – ausgenommen des weitgehend intakten Untergeschosses. Einen vorzeitigen Abriss in dieser nicht enden wollende Geschichte hatte der Ortsgemeinderat bereits im April beschlossen. Davon riet inzwischen aber die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen ab.