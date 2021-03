Neun Jahre die Tochter schwer sexuell missbraucht: Zwölf Jahre Haft für 39-Jährigen aus dem Oberkreis

Neun Jahre lang hat ein Mann (39) aus dem Oberkreis nach Überzeugung der ersten großen Strafkammer des Koblenzer Landgerichts seine eigene Tochter (heute 16, wir nennen sie hier Kartrin) schwer sexuell missbraucht. Dafür wurde er nun zu einer Haftstrafe von 12 Jahren verurteilt. Als Taten im juristischen Sinn nannte der Vorsitzende Richter Thomas Metzger schweren sexuellen Missbrauch einer Schutzbefohlenen in 26 Fällen in Tateinheit mit Körperverletzung in zwei Fällen, weiter in Tateinheit von mehreren Fällen der Verbreitung kinderpornografischer Bilder und Filme.