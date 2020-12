Kirchen/Niederfischbach

Bei der Niederfischbacher Ubo-Tex Textilmanufaktur von Ute und Burkhard Otterbach, die wegen der hohen Nachfrage von der Bikiniproduktion auf Mund-Nasenschutzmasken umgesattelt hat (die RZ berichtete), sind Bestellaufkommen und Nachfrage derart explodiert, dass die Firma jetzt neue Produktionsräume in den Hallen von Jung-Jungenthal in Kirchen bezogen hat. So kommt seit diesem Monat erstmals seit vielen Jahren wieder Leben in die weiträumigen Bürohallen des früheren Lokomotivherstellers.