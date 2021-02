Wenige Wochen vor der Landtagswahl erneuert der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel seine bereits mehrfach geäußerte Kritik an der Planung des Ersatzneubaus für das DRK-Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg in Müschenbach. In einer Pressemitteilung äußert er die Befürchtung, dass durch die Ausrichtung des Neubaus andere Klinikstandorte in der Region gefährdet werden, und zweifelt generell dessen Sinnhaftigkeit an.