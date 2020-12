Neues Kaffeeangebot im Weltladen Betzdorf hilft Ruanda

Betzdorf

Aus Ruanda, dem Partnerland von Rheinland-Pfalz, neu im Regal des Weltladens Betzdorf und vielleicht bald auf vielen Betzdorfer oder Kirchener Frühstückstischen ist der Bio Café Musasa. Was unterscheidet diesen Kaffee von anderen Kaffees, die im Weltladen angeboten und von vielen Kunden geschätzt werden? Der Mehrwert bleibt im Land, denn Bio Café Musasa wird nicht nur in Ruanda geerntet, getrocknet und geschält, sondern auch geröstet und verpackt. Dass dadurch für die Kaffeebauern vor Ort und damit für die gesamte ruandische Wirtschaft ein höherer Gewinn erzielt wird, liegt auf der Hand. In konkreten Zahlen: Er ist dreimal so hoch, als wenn der Kaffee außerhalb des Landes geröstet und verpackt wird.