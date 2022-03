Ende April soll es so weit sein. Dann hat sich Landesinnenminister Roger Lewentz für einen Besuch in Altenkirchen angekündigt, um für das Land als größten Zuschussgeber beim ersten Spatenstich für den Neubau des Hallenbads auf der Glockenspitze dabei zu sein, wie Bürgermeister Fred Jüngerich am Donnerstag den Mitgliedern des Umwelt- und Bauausschusses (UBA) der Verbandsgemeinde mitteilte.