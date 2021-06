Am 1. Juli tritt in Rheinland-Pfalz das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft. Über den Stand der Umsetzung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld tauschte sich die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat nun mit Bürgermeister Fred Jüngerich und André Wollny von der VG-Verwaltung aus. Das Kita-Zukunftsgesetz führt auch in der Verbandsgemeinde zu positiven Entwicklungen, so die SPD in einer Pressemitteilung.