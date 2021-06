Neues Fahrzeug für den Bauhof: Scheuerfeld will gut für den Winterdienst gerüstet sein

Das Mehrzweckfahrzeug, auch „Kommunalfahrzeug“ genannt, vom Bauhof Scheuerfeld ist in die Jahre gekommen. Dies erläuterte Ortsbürgermeister Harald Dohm den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses. Vermehrt fallen Reparaturen an, die auch ins Geld gehen. Ebenso sei an der einen oder anderen Stelle Rost erkennbar. Über ein neues Fahrzeug sollte einmal nachgedacht werden. Das kostet so 140.000 bis 150.000 Euro. Ein Vorführfahrzeug könnte es auch sein. Aber die sind schwer zu bekommen. Zwölf Jahre alt ist das aktuelle Bauhof-Fahrzeug. Bisher hat es gute Dienste geleistet. Insbesondere in Sachen Winterdienst ist die Gemeinde stolz darauf, dass man hier mit dem Fahrzeug mit den Zusatzgeräten, die noch in Ordnung sind, den Bürgern einen Luxus an die Hand gebe, der nicht selbstverständlich sei. „Wenn man einen eigenen Bauhof hat, dann müssen wir die Mitarbeiter auch mit vernünftigen Geräten ausstatten“, findet Dohm. Beim Winterdienst kommt das aktuelle Fahrzeug vor allem an Steilstücken doch schon einmal an seine Grenzen und manchmal gefährliche Situationen.