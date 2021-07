Die Zwangspause ist vorbei: Ende August geht in der Betzdorfer Stadthalle endlich wieder eine Premierenlesung mit Micha Krämer aus Kausen über die Bühne. Der Autor stellt am Samstag, 28. August, 20 Uhr, auf der Bühne der Stadthalle in Betzdorf seinen neuen Westerwald-Krimi „Der Tod des Hexers“ vor. Kommissarin Nina Moretti ermittelt in ihrem bereits zwölften Fall. „Am 28. August gehen auch die Bücher in den Verkauf“, kündigt der 50-jährige Autor beim Gespräch im Restaurant Lakö in Betzdorf an.