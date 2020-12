Altenkirchen

Wer in den Herbstferien nach Erholung in der Natur sucht und gern die Heimat neu entdecken möchte, findet jetzt ein neues Angebot in Altenkirchen. Hier bietet das Haus Felsenkeller nun ein coronakonformes Familienkonzept für die Urlaubszeit an. „Normalerweise werden unsere Zimmer von Jugendgruppen genutzt“, sagt Ingo Nachtigall, Mitglied des Vorstands des Haus Felsenkeller. „In Corona-Zeiten ist solch eine Nutzung aber nicht möglich, deshalb haben wir unser Programm nun speziell auf Familien zugeschnitten.“