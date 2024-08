Plus Betzdorf/Scheuerfeld

Neueröffnung auf EAW, „nahkauf“ in Scheuerfeld: Wieso für Rewe Mockenhaupt kein Weg an Betzdorf vorbeiführt

i Rewe Mockenhaupt ist für den neuen Supermarkt auf dem ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) zum Zuge gekommen. Foto: Thomas Leurs

Auf dem ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) in Betzdorf soll ein neuer Rewe-Markt der Familie Mockenhaupt eröffnet werden. In Scheuerfeld wird der bestehende dafür in einen „nahkauf“ umgewandelt. Wieso ist dieser Schritt für den Geschäftsführer alternativlos? Und was wird aus dem jetzigen Rewe-Gebäude in Scheuerfeld?