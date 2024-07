Plus Betzdorf Neuer VG-Bürgermeister eingeführt: Brenner startet mit großem Rückhalt ins Amt Von Daniel-D. Pirker i Höhepunkt der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderats: Joachim Brenner wird vom Zweiten Beigeordneten, Christian Greb, als Bürgermeister vereidigt. Foto: Regina Brühl In der konstituierenden VG-Ratssitzung wurde Joachim Brenner als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde eingeführt. Der Vorsitzende des Personalrats und weitere Redner äußerten Zuversicht in Brenners Führung. Brenner, ein erfahrener Verwaltungsfachmann, wird als fähig angesehen, die Herausforderungen zu meistern und wieder Ruhe und Zuversicht in die Verwaltung zu bringen. Lesezeit: 3 Minuten

Diese Verbandsgemeinderatssitzung war gleich in doppelter Hinsicht besonders und ein Fall für die Geschichtsbücher der Region. Und an diesem Abend lag dies nicht daran, dass so wie nach jeder Kommunalwahl die neuen Ratsmitglieder in ihre Funktionen eingeführt werden. Am 9. Juni haben die Wähler nämlich auch einen neuen Bürgermeister für ...